Российские ученые придумали тест для выявления коронавируса вне лабораторий

Новосибирск, 2 марта. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины разработали прототип портативной тест-системы для быстрого выявления коронавируса. Об этом рассказал представитель научного института. Отмечается, что новый метод позволяет выявлять заражение вне специальных лабораторий.

«В ходе теста выявляется наличие или отсутствие в биоматериале человека генетического материала вируса», — объяснил специалист.

Как пишет РИА Новости, на основе тест-системы лежит метод увеличения числа копий ДНК, чувствительность и надежность которого выше, чем у традиционной портативной тест-системы. При этом тестирование выполняется при постоянной температуре 60–65 градусов. Это позволяет обходиться без дорогостоящего оборудования. Результат можно узнать даже визуально — по изменению цвета раствора в пробирке.

Ранее стало известно, что специалисты Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России работают над созданием вакцины от нового коронавируса COVID-2019, который возник в конце прошлого года и распространился буквально по всей Земле.

Напомним, ученые из Китая уже расшифровали геном и опубликовали в международной базе данных. После этого российские специалисты начали разработку вакцины. При этом в петербургском НИИ уточняют, что для создания препарата этого достаточно.

Ученые из РФ отмечают, что на определенном этапе потребуется живой вирус. Например, для испытания прототипов лекарства или когда появится модель животных, на которой исследователи смогут показать, что вакцина защищает от инфекции.

Предварительные оценки говорят о том, что препарат планируется создать в третьем квартале текущего года, а после начать доклинические испытания на мышах. Таким образом появление зарегистрированного лекарства стоит ожидать лишь к середине 2021 года.