Путин назвал российское гиперзвуковое оружие способом сохранения стабильности в мире

Москва, 2 марта. Российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и обеспечивать стабильность в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, в свое время США создали собственную систему противоракетной обороны, чтобы нарушить мировой стратегический баланс. Как отметил Путин, американцы считали, что «антиракетный зонтик» позволит им применить ядерное оружие и застраховаться от ответного удара.

«Но создав эти современные [гиперзвуковые] комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем», — подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что это важно не только для России, но и для всей международной безопасности. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в данной ситуации не действует театральное правило «если на стене висит гиперзвуковое ружье, оно должно выстрелить». Путин заявил, что в сфере политики и безопасности все по-другому

«Оно выстрелит, если будет висеть только на одной сцене, а если будет такое же ружье висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять», — констатировал российский лидер в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Как заявил глава государства, такая ситуация и называется стратегической стабильностью. Именно баланс сил, по словам Путина, и позволяет удерживаться от новых крупных конфликтов после Второй мировой войны.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового оружия. По словам министра, эти испытания позволят увеличить боевой потенциал Северного флота.