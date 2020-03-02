Путин готов дискутировать с Трампом о продлении СНВ-3

Москва, 2 марта. Президент РФ Владимир Путин готов дискутировать с американским коллегой Дональдом Трампом о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Российский лидер подчеркнул, что хорошо знаком с этой темой и может подискутировать не только с главой Белого дома, но и с кем угодно.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что отказ от продления соглашения стал бы большой ошибкой.

«Надо продлевать договор СНВ-3», — заявил президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

У главы государства поинтересовались, почему Вашингтон, на его взгляд, не идет на пролонгацию договора. Российский лидер не исключил, что это может быть связано с тем, как США понимают безопасность и пути ее обеспечения.

Срок действия договора истечет в следующем году. Вашингтон пока не определился, будет ли продлевать соглашение. Как отметил ранее Путин, договор СНВ-3 чрезвычайно значим для сдерживания гонки вооружений, а Москва полностью готова к диалогу. Президент также заявил о готовности РФ работать над новыми соглашениями по контролю за вооружениями.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин выразил мнение, что диалог на тему СНВ-3 не должен проходить за закрытыми дверями, поскольку России затем будет сложно привлечь американцев к ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств.