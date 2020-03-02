Путин объяснил, как РФ исключает у других стран даже намерение воевать с ней

Москва, 2 марта. Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с ней вооруженный конфликт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами», — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства напомнил, что пока расходы оборонного бюджета многих стран растут, в России они сокращаются.

По объему средств, выделяемых на военное обеспечение, РФ находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

При этом в оборонной сфере Россия перестала быть в роли «догоняющего» государства и стала лидером.

«Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда», — отметил президент.

Путин уточнил, что имеет в виду прежде всего созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, включая межконтинентальные.

Он таже обратил внимание на то, как изменилась численность армии: в 2000 году она насчитывала более 1,3 млн человек, а сейчас ей достаточно немногим более 1 млн военных. Доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.

Россия неоднократно подчеркивала, что не планировала и не планирует развязывать войну ни с одним из государств. В Москве объясняли, что не хотят быть втянутыми в подобные события.