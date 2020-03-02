Недобровольная госпитализация как конфликт интересов общества и свободы личности

Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Принудительное лечение — конфликт интересов общества и свободы личности», которая состоится в понедельник, 2 марта, в 14.00 в пресс-центре по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
При каких условиях возможна принудительная госпитализация инфекционных или психически больных?
Грядет ли карательная эпидемиология вместо карательной психиатрии?
Какова ответственность за неисполнение врачебных предписаний и заражение других людей?
На эти и другие вопросы ответят гости и участники дискуссии:
— Яковлев Алексей Авенирович, бывший главный врач Боткинской больницы;
— Татьяна Викторовна Суровцева, сотрудник городской клинической больницы №20, главный врач ОНФ в Санкт-Петербурге, сопредседатель регионального штаба;
— Алексей Михайлович Горяинов, национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права в России;
— Олег Меерович Аронович, старейший психиатр Скорой психиатрической помощи СПб;
— Пантелеев Александр Михайлович, главный фтизиатр Санкт-Петербурга.
Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
presscenter@mediapatriot.ru
Телефон: 8 (963) 231-53-16