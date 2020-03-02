Недобровольная госпитализация как конфликт интересов общества и свободы личности

Медиагруппа «Патриот» приглашает журналистов на пресс-конференцию «Принудительное лечение — конфликт интересов общества и свободы личности», которая состоится в понедельник, 2 марта, в 14.00 в пресс-центре по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

При каких условиях возможна принудительная госпитализация инфекционных или психически больных?

Грядет ли карательная эпидемиология вместо карательной психиатрии?

Какова ответственность за неисполнение врачебных предписаний и заражение других людей?

На эти и другие вопросы ответят гости и участники дискуссии:

— Яковлев Алексей Авенирович, бывший главный врач Боткинской больницы;

— Татьяна Викторовна Суровцева, сотрудник городской клинической больницы №20, главный врач ОНФ в Санкт-Петербурге, сопредседатель регионального штаба;

— Алексей Михайлович Горяинов, национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права в России;

— Олег Меерович Аронович, старейший психиатр Скорой психиатрической помощи СПб;

— Пантелеев Александр Михайлович, главный фтизиатр Санкт-Петербурга.

Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16