В Рас-Лануфе после 8 лет простоя к работе вернется этиленовый завод

Сирт, 2 марта. После восьми лет простоя ливийская нефтегазовая компания прибрежного региона Рас-Лануф готовится к запуску этиленового завода. Об этом со ссылкой на источники с предприятия сообщает канал 218tv.

Уточняется, что сейчас специалисты проводят подготовительные работы, руководство завода запланировало на апрель объем производственных операций. Канал также отмечает, что объект проходит все необходимые инспекции, руководство завода внимательно следит за техническим обслуживанием оборудования.

Объемы добычи нефти в Ливии значительно снизились с середины января, доходы от экспорта энергоносителей постепенно приближаются к нулю. Уменьшение добычи нефти произошло на фоне повсеместного закрытия портов и приостановки работ на крупных месторождениях. К такому решению коллективно пришли ливийские племена, которые открыто выступают против режима Файеза Сарраджа, ставшего лидером так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Старейшины считают Сарраджа преступником и нашли способ лишить его доходов от продажи ливийской нефти. Полное беззаконие на подконтрольных ПНС территориях, отсутствие защиты и перспектив по урегулированию конфликта вынуждает ливийцев предпринимать конкретные меры против ПНС.