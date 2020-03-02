Первый в 2020 году пуск с «Восточного» проведут в апреле

Москва, 2 марта. Первый в 2020 году пуск с космодрома «Восточный» проведут в конце апреля, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter генерального директора госкорпорации.

«Первый пуск этого года с этого космодрома — конец апреля», — написал Рогозин.

Ракеты и разгонные блоки в монтажно-испытательных корпусах #Восточный. Первый пуск этого года с этого космодрома - конец апреля. pic.twitter.com/oHwLAgsLSh — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 2, 2020

Еще осенью прошлого года глава Роскосмоса сообщил о пяти пусках, которые планируют провести с «Восточного» в 2020 году, передает «ФедералПресс». Речь тогда шла об апреле, мае, июне, июле и ноябре. Первые четыре старта намечались с британскими спутниками связи OneWeb, а последний — с «Метеором-М» номер 2–3. Однако затем его запуск перенесли на 2021 год.

Недавно с космодрома «Плесецк» была запущена ракета «Союз-2.1а» с военным космическим аппаратом «Меридиан-М». Запуск должен был состояться еще 24 января, однако его решили отложить на февраль из-за проблем с кабельной сетью в третьей ступени ракеты. Во время пуска 20 февраля чуть было не случилась авария — двигатель третьей ступени «Союза» преждевременно прекратил свою работу.