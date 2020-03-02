Пугачева получила от своих детей большой букет и «разрешила» весну

Москва, 2 марта. Российская певица Алла Пугачева по-особенному отметила начало весны. Она опубликовала пост в социальной сети Instagram, посвященной дочери, Лизы Галкиной. На снимке Лиза и ее брат Гарри торжественно поздравляют маму с началом весны и вручают ей букет.

«Всех с первым днем весны! «Весну разрешаю», — написала Пугачева.

Подписчики восхитились тем, какое хорошее воспитание Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин, дали детям.

«Какая замечательная мамочка, детки под стать маме! Удачи всем», — написала одна из поклонниц Пугачевой. «Какие вы хорошие, как приятно смотреть на вас. Аллочка Борисовна, вы очень счастливый человек», — уточнили другие.

Напомним, известный российский блогер Вадим Манукян объяснил, что считает серьезным давлением на детей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина — Лизу и Гарри — свалившуюся на них популярность. По его словам, Пугачева и Галкин с детства хотят приучить детей к тому, что они должны быть популярными. Как уточнил Манукян, родители, возможно, готовят детей к шоу-бизнесу. Блогер считает, что Пугачева боится не успеть дать детям все, что может помочь им в жизни. При этом Манукян подчеркнул, что при таком давлении дети звездной пары уйдут, закроются от публики. Манукян рассказал, что у Гарри и Лизы Галкиных нет детства.

Напомним, звездные родители часто публикуют видео и фотографии о своими детьми в Сети. 19 февраля Галкин опубликовал новое видео с двойняшками Гарри и Лизой на своей странице в Instagram. Шоумен показал, чему дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой научились на горнолыжном курорте.