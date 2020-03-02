Роскачество рассказало, от каких подушек могут появиться прыщи

Москва, 2 марта. Роскачество протестировало подушки и составило рейтинг лучших производителей. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Эксперты проверили подушки 27 торговых марок. В Роскачестве изучили принадлежности для сна как российского, так и иностранного производства. В тесте участвовали подушки в ценовой категории от 150 до 4 тысяч рублей.

В результате девять торговых марок попали в список товаров, соответствующих опережающему стандарту Роскачества. На первых строчках рейтинга оказались подушки от Alvitek, German Grass, Ikea, Kariguz, Nature's, Togas House of Textiles, «Легкие сны» и «Лежебока».

Не соответствующими стандартам Роскачества были признаны только подушки бренда Dargez. В этой продукции эксперты выявили повышенный уровень pH. Законодательно этот показатель никак не нормируется, однако в Роскачестве подчеркнули, что безопасным для кожи считает значение от 5,0 до 7,5 единицы. У подушек Dargez специалисты выявили повышенное содержание щелочи, что может привести к образованию жирного блеска и появлению прыщей.

Кроме того, эксперты рассказали, что многие подушки, которые заявлены как изготовленные из натуральных материалов, на самом деле состоят из полиэфирных волокон. В Роскачестве призвали потребителей внимательней изучать состав, указанный на упаковке.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов назвал самые качественные российские товары. В этот список вошли кондитерские изделия и мороженое.