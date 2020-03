Приемную дочь Спилберга обвинили в бытовом насилии

Нэшвилл, 2 марта. Приемная дочь известного американского режиссера Стивена Спилберга Микаэла была задержана полицией по обвинению в бытовом насилии. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Нэшвилл, штат Теннесси. По версии правоохранителей, в минувшую субботу 23-летняя девушка отправилась в бар вместе с приятелем. После она поссорилась с человеком, имя которого не разглашается.

Как уточнили в полиции, дочь Спилберга бросила в него некий предмет, что привело к травме. Девушке предъявили обвинения в бытовом насилии и нанесении телесных повреждений. Ее уже освободили из-под стражи.

Предполагается, что судебные слушания по ее делу пройдут в следующий понедельник.

