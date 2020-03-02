Приемную дочь Спилберга обвинили в бытовом насилии

Нэшвилл, 2 марта. Приемная дочь известного американского режиссера Стивена Спилберга Микаэла была задержана полицией по обвинению в бытовом насилии. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в городе Нэшвилл, штат Теннесси. По версии правоохранителей, в минувшую субботу 23-летняя девушка отправилась в бар вместе с приятелем. После она поссорилась с человеком, имя которого не разглашается.

Как уточнили в полиции, дочь Спилберга бросила в него некий предмет, что привело к травме. Девушке предъявили обвинения в бытовом насилии и нанесении телесных повреждений. Ее уже освободили из-под стражи.

Предполагается, что судебные слушания по ее делу пройдут в следующий понедельник.

Steven Spielberg and Kate Capshaw's daughter Mikaela was arrested on a domestic charge in Tennessee https://t.co/C4Bc6nqdoC pic.twitter.com/Uon5NWfCXj — The Hollywood Reporter (@THR) March 2, 2020

Спилберг является не только режиссером, но также продюсером, сценаристом и монтажером. Его признали одним из самых успешных кинорежиссеров США в истории. Трехкратный лауреат премии «Оскар» стал постановщиком таких знаковых картин, как «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Челюсти» и многих других.

Режиссер дважды был женат. Первый брак с Эми Ирвинг продлился с 1985 года по 1989 год. У пары появился сын Макс Сэмуэл. Второй супругой Спилберга стала Кейт Кэпшоу, свадьбу сыграли в 1991 году. У них родились трое детей, а затем пара усыновила еще троих.

Недавно Микаэла объявила о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло. По словам девушки, она устала от того, что ей говорят о ненависти к своему телу, и от работы, которая ее не удовлетворяет. 23-летняя дочь Спилберга надеется, что такой шаг поможет ей стать независимой от родителей в финансовом плане.