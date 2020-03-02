Супруга Дятлова рассказала, как актер смог стать примерным мужем

Москва, 2 марта. Актер и музыкант Евгений Дятлов не всегда был верным мужем, стать примерным супругом он смог только в третьем браке с актрисой театра Сатиры Юлией Джербиновой, которая и рассказала об истории любви с артистом.

Давно знакомые артисты сначала просто дружили и вместе гастролировали. Оба имели семьи и не планировали их покидать. Но все же между ними начался роман, это произошло во время репетиций спектакля с символичным названием «Опасные связи».

«Сначала просто общались, потом нас стало тянуть друг к другу, и в один прекрасный день мы поняли, что хотим быть вместе. А ведь у Жени, как и у меня, была семья», — цитирует Джербинову StarHhit.

Дятлов пытался разорвать отношения с любовницей на протяжении года, но не смог, и актриса театра невольно стала разлучницей. Знаменитый артист ушел от жены, ассистентки режиссера киностудии «Ленфильм» Екатерины и сына Федора.

Ситуация с Екатериной повторилась в жизни Дятлова во второй раз — до этого в браке он изменил своей первой супруге Дарье Лесниковой-Юргенс.

«Женя сказал мне: «Даша, я согрешил». Произошло это на вокзале, он сказал и уехал, а я осталась одна. Мне было так тяжело. Я просто сидела в темноте, курила и пила кофе», — рассказывала первая жена артиста.

Репутация ловеласа не испугала Джербинову, кроме того, она не пожалела о разрушенной семье, и в результате их с Дятловым служебный роман вылился в крепкий брак.

Третья супруга не скрывала, что всюду следует за актером, поскольку повторять судьбу предшественниц не желала. Чтобы не потерять мужа, она строго его контролировала.

Джербинова мечтала родить Дятлову ребенка, но не удавалось. В итоге, несмотря на большие риски и осложнения, она решилась на ЭКО. Решение себя оправдало, и после второй процедуры актриса забеременела и стала мамой в 37 лет.

Дочь Василиса неоднократно бывала за кулисами во время работы звездного отца и наизусть выучила его репертуар. В сериале «Тобол» вместе с Дятловым девочка даже сыграла небольшую роль.