Впервые трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP

Москва, 2 марта. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. В первой десятке произошло лишь одно изменение.

Так, спортсмен из Швейцарии Роджер Федерер опустился с третьего места на четвертое, пропустив вперед австрийца Доминика Тима. Выше всех среди россиян оказался Даниил Медведев, занимающий пятое место. Андрей Рублев остался на 14-й позиции.

Как пишет Sportbox.ru, Карен Хачанов занял 15-ю строчку. При этом впервые за историю рейтинга, в перечне оказались сразу три представителя РФ.

Напомним, ранее российская теннисистка, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом она написала в среду в своей колонке в издании Vanity Fair.

Женщина призналась, что несмотря на то, что она большую часть жизнь отдала теннису, и теннис подарил ей удивительную жизнь. Шарапова добавила, что теннис стал для нее всем и она каждый день будет скучать по тренировкам, команде, корту и тем будням, которые у нее были на протяжении нескольких десятков лет благодаря спорту.

Шарапова уточнила, что теннис был для нее горой, с вершиной которой расстилались невероятные виды, и теперь она готова взобраться на другое возвышение.

Мария Шарапова — победительница 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Она является пятикратным обладателем «Большого шлема», двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Франции, а также серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.