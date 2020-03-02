Консульство выяснит, есть ли россияне среди заложников в Маниле

Манила, 2 марта. Сотрудники российского консульства пытаются выяснить, есть ли граждане РФ среди людей, взятых в заложники в Маниле. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в диппредставительстве.

«На данный момент сведений о том, что там есть россияне, пока не поступало. Сотрудники консульства на связи с правоохранительными органами, пытаются выяснить, есть ли российские граждане среди заложников», — уточнил собеседник ФАН.

О произошедшем в Маниле инциденте стало известно в понедельник. Вооруженный злоумышленник, который оказался уволенным охранником торгового центра, взял в заложники около 30 человек, точное число уточняется.

Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с захватчиком. Тем временем покупателей начали эвакуировать из торгового центра. Очевидцы уточнили, что на месте происшествия слышны звуки стрельбы.

Как сообщил мэр Сан-Хуана (входит в агломерацию Манилы) Фрэнсис Замора, один человек получил ранение, его госпитализировали.