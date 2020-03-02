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Вооруженный человек захватил около 30 заложников в торговом центре в Маниле

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Вооруженный человек захватил около 30 заложников в торговом центре в Маниле

Манила, 2 марта. Вооруженный человек захватил около 30 заложников в торговом центре в столице Филиппин. Об этом сообщили местные СМИ.

Инцидент произошел в торговом центре V-Mall в городе Сан-Хуан, который входит в агломерацию Манилы. По предварительным данным, заложников захватил бывший охранник.

После сообщения о захвате заложников торговый центр окружила полиция. Посетителей V-Mall эвакуировали. Когда внутри раздались выстрелы, вооруженные правоохранители ворвались в здание. Мэр Сан-Хуана Фрэнсис Замора сообщил, что один человек был ранен, сейчас он находится в местной больнице. Градоначальник заверил, что будут приложены все усилия, чтобы никто не пострадал.

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Источник: Twitter
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