Россельхозбанк рассказал, как будут выглядеть российские села через 30 лет

Москва, 2 марта. Сельскохозяйственные территории в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительный потенциал в этом направлении имеет и российское село. Об этом говорится в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики.

Как уточнили специалисты, для выращивания сельскохозяйственных культур в российских деревнях все активнее будут использовать робототехнику. Ожидается, что производимая фермерами органическая продукция наберет популярность.

«Само село при этом не только будет создавать продовольственную массу, но и станет местом жизни для многих людей, уставших от ритма городской жизни», — говорится в исследовании.

Специалисты подчеркнули, что Россия имеет большой потенциал в области аграрного производства.

«К 2024 году глобальный рынок органических продуктов и напитков, в основном производимых малыми формами хозяйствования, достигнет 324 миллиардов долларов», — уточнили они.

Как пишет РИА Новости, третьим трендом, по мнению экспертов, станет переход к рациональному использованию природных ресурсов при росте спроса на них. Кроме того, они прогнозируют развитие экологического и сельского туризма. По мнению экспертов, в будущем деревня станет местом отдыха и «магнитом» для экотуристов.

Ранее сыровар Олег Сирота рассказал, что, по его мнению, необходимо делать для развития бизнеса в России. В первую очередь, заявил фермер, нужно «перетряхнуть» бюрократию. Вторым пунктом помощи бизнесу в РФ фермер назвал необходимость запуска программы комплекса развития сельских территорий: дороги, транспортная доступность, детские сады, школы.