Aurus получил более 700 предзаказов на люксовые автомобили

Москва, 2 марта. Производитель люксовых российских автомобилей Aurus собрал уже более 700 предзаказов на премиальные машины. Об этом сообщил генеральный директор компании Адиль Ширинов.

В октябре 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что Aurus собрал уже более 600 предзаказов. По словам Ширинова, сейчас 65 заявок находятся на преддоговорной стадии — эти клиенты уже готовы подписывать контракт.

«В мае 2021 года первые автомобили Aurus Senat для частных покупателей должны сойти с конвейера в Елабуге», — рассказал гендиректор.

Он также отметил, что через 14 месяцев после этого будет выпущен внедорожник Aurus Komendant, передает телеканал «360». Что касается Aurus Senat, то одна из первых машин в следующем году отправится в ОАЭ. Сейчас в этой стране уже ездит Aurus Senat Limousine — премиальный автомобиль Минпромторг РФ передал высшему руководству Арабских Эмиратов на тест в 2019 году на выставке Defexpo.

Как рассказал Ширинов, арабы похвалили мощь, стиль и дизайн российских люксовых автомобилей, при этом они попросили продумать индивидуализацию салона и варианты цветовых решений кузова. Кроме того, гендиректор сообщил РИА Новости, что досборка внедорожников Komendant в ОАЭ, о которой раньше шли переговоры, не имеет экономического смысла. Ширинов подчеркнул, что с изготовлением спецверсий можно справиться и в России.

Ранее стало известно, что в РФ планируют запустить производство мотоциклов Aurus. Продажи могут начаться в 2022–2023 году, пишет «АиФ».