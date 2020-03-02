За участниками ЕГЭ в 2020 году будет наблюдать машинное зрение

Москва, 2 марта. В этом году в нескольких регионах России во время проведения Единого государственного экзамена будет использоваться технология машинного зрения. Об этом сообщил Рособрнадзор.

По данным ведомства, технология предполагает применение специальной нейросети, которая будет определять подозрительное поведение ученика вовремя экзамена. Как объясняют специалисты, система узнает о возможном списывании, фиксирует и формирует «подозрение на нарушение».

«Такие «подозрения на нарушения» поступают на верификацию онлайн-наблюдателю, который, просмотрев отрезок видеозаписи, определит, имеет ли место нарушение, далее метка «подозрение на нарушение» попадет на модерацию и проверку на месте», – цитирует пресс-службу Рособрнадзора телеканал RT.

Технология машинного зрения будет встроена в систему видеонаблюдения.

Напомним, ранее был утвержден график сдачи школьниками ЕГЭ в 2020 году. Первые экзамены уже начнутся 25 мая. Школьникам предстоит сдать географию, литературу и информатику.

ЕГЭ по обязательным предметам стартуют с 28 мая — русский язык. А уже 1 июня пройдут тестирования по профильной и базовой математике. Замыкающими станут ЕГЭ по иностранным языкам которые состоятся 15, 16 июня, пишет «Газета.ru».