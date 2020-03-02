Два первых случая заражения коронавирусом подтверждены в Индонезии

Джакарта, 2 марта. Первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-19 выявлены в Индонезии. Об этом рассказал президент страны Джоко Видодо.

Он уточнил, что опасный вирус был найден у 64-летней женщины и ее 31-летней дочери. Они контактировали с жителем Японии, которого госпитализировали с коронавирусом в Малайзии 27 февраля.

Как пишет Jakarta Post, женщины были проверены сразу после того, как у японца нашли коронавирус. На данный момент в Индонезии подготовлены более сотни больниц с карантинными палатами. Также в них есть «оборудование, которое соответствует международным стандартам», что призвано помочь справиться с COVID-19.

Министр здравоохранения Индонезии Агус Путранто уточнил, что две заболевших женщины — жительницы города Депок в индонезийской провинции Западная Ява. В настоящее время они проходят лечение в инфекционной больнице в Джакарте.

Напомним, о выявлении ранее неизвестного коронавируса в конце декабря 2019 года сообщили власти Китая. Первые случаи заражения были выявлены в городе Ухань провинции Хубэй, сейчас в регионе, ставшем эпицентром эпидемии, введен режим карантина. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов.

На сегодняшний день вирус распространился в 49 странах, наиболее тяжелая ситуация, помимо Китая, сложилась в Южной Корее, Иране и Италии.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, в каких случаях необходимо сдавать анализы на коронавирус. По его словам, тест на заболевание можно пройти бесплатно в специализированных пунктах, передавало Федеральное агентство новостей.