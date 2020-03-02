«АвтоВАЗ» будет продавать в марте машины LADA со скидками до 50 тысяч рублей

Москва, 2 марта. «АвтоВАЗ» продает в марте 2020 года машины LADA со скидками в 20–50 тысяч рублей. Об этом сообщил портал «Лада.Онлайн».

Отмечается, что в первый весенний месяц продолжают действовать программы, предусматривающие снижение стоимости транспорта.

Купить LADA можно будет на 20 тысяч дешевле в рамках акции Trade in. Участники программы могут обменять старую машину на скидку на новую. Условия действуют на автовладельцев LADA Granta, Vesta, SW, Cross, CNG.

При приобретении LADA 4 x 4 предлагается скидка на 30 тысяч рублей, XRay — до 50, Largus — 40, Vesta Sport — 50.

Ранее российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» рассказала о новинках, запланированных на 2020 год. Ожидается, что специалисты компании сосредоточат свои усилия на выпуске новых и обновлении текущих моделей Lada. Для выполнения поставленных задач волжский автогигант активно привлекает инженеров-технологов и конструкторов.

На Московском автосалоне «АвтоВАЗ», вероятнее всего, покажет серийную версию кроссовера повышенной проходимости Niva и городской SUV, созданный под влиянием XCode. На очереди также концепт бюджетника Granta второго поколения, рестайлинговые Vesta FL и Xray FL и другие новинки.

В июле 2019 года «Газета.ru» сообщала о приостановлении производства автомобилей в Тольятти и Ижевске из-за проблем с поставками комплектующих нижегородским предприятием «Автокомпонент».

Ранее также сообщалось, что в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada. Цена вырастет в среднем на 2,3%. Больше всех подорожает седан Lada Vesta, стоимость которого составит 629,9 тысячи рублей. Пользующаяся особой популярностью в России Granta, станет дороже на 2,5%. Внедорожник Lada 4x4 подорожает почти на 3%, его цена составит 538,9 тысячи рублей.