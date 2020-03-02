Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. События дня. ФАН-ТВ

ДТП под Владимиром Серьезное ДТП под Владимиром. В 03:20 по московскому времени на трассе столкнулись фура и микроавтобус. Погиб один человек, 16 пострадали. Травмы получили строители, которые находились в автобусе. Они возвращались домой из Москвы в Нижний Новгород. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, у многих переломы и ушибы. Полиция выясняет все подробности случившегося.

Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в САР Москва сняла с себя ответственность за безопасность полетов турецкой авиации в Сирии. Такое заявление сделал глава российского Центра примирения враждующих сторон в республике Олег Журавлев. Как отметил контр-адмирал, воздушное пространство над Идлибом закрыто из-за напряженности в регионе, и как ни Анкаре об этом знать. На прошлой неделе турецкие военные попали под обстрел сирийской армии. Целью Дамаска были боевики, а турки находились на территории без согласования. После этого случая Анкара объявила войска соседней страны вражескими целями.

Буттиджич вышел из президентской гонки Демократ Пит Буттиджич вышел из президентской предвыборной гонки в США. Об этом сообщают местные СМИ. Такое решение он принял после праймериз в Южной Каролине. Там он получил небольшую поддержку. В штате Айова Буттиджич одержал победу, а в Нью-Гэмпшире занял второе место. Нынешний президент США Дональд Трамп отметил, что голоса Буттиджича теперь получит демократ Джозеф Байден, и вряд ли это понравится его сопернику Берни Сандерсу. Среди кандидатов-демократов он пока в лидерах.