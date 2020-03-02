Вакцину от коронавируса разрабатывают в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 марта. Специалисты Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России работают над созданием вакцины от нового коронавируса COVID-2019, который возник в конце прошлого года и распространился буквально по всей Земле.

На сегодняшний день ученые из Китая уже расшифровали геном и опубликовали в международной базе данных. После этого российские специалисты начали разработку вакцины. При этом в петербургском НИИ уточняют, что для создания препарата этого достаточно.

Российские ученые отмечают, что на определенном этапе потребуется живой вирус. Например, для испытания прототипов лекарства или когда появится модель животных, на которой исследователи смогут показать, что вакцина защищает от инфекции.

По предварительным прогнозам, препарат планируется создать в третьем квартале текущего года, а после начать доклинические испытания на мышах. Таким образом появление зарегистрированного лекарства стоит ожидать лишь к середине 2021 года, сообщает РИА Новости.

«Надо понимать, что в условиях законодательства РФ вакцина — это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение», – уточняют ученые из петербургского НИИ.

Предполагается, что вакцина будет защищать людей любого возраста. Медики также заявляют, что новый тип коронавируса почти не мутирует, поэтому вакцина от него будет актуальна к моменту регистрации.

Напомним, ранее «Газета.ru» писала, что число жертв коронавируса на материковой части Китая достигло 2912 человек. По данным комитета, число подтвержденных случаев заражения инфекцией на территории КНР возросло до 80 026 человек.