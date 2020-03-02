Психолог Пятницкова объяснила реакцию блогера Диденко на смерть мужа и друзей

Москва, 2 марта. Реакция аптечного блогера Екатерины Диденко на смерть мужа и друзей, которые погибли, прыгнув в бассейн с сухим льдом, может говорить о зависимости женщины от соцсетей. Об этом заявила психолог Наталья Пятницкова.

Эксперт пояснила, что подобная зависимость заставляет человека отказываться от реального общения и переносить контакты в виртуальный мир, ожидая оттуда поддержки и понимания. Кроме того, по словам Пятницковой, посты Диденко в Instagram могут говорить о постравматическом стрессе — реакции на трагедию, возникающей через определенный период после происшествия.

«Еще одним из вариантов может быть вторая фаза горя, для которой характерно не отрицание самого факта потери человека, а отрицание факта постоянства потери. Человек еще не осознает всю глубину происшествия», — отметила психолог в беседе с телеканалом «360».

Пятницкова рассказала, что в подобных случаях человек воспринимает реальность словно «через прозрачную пелену». Полное осознание произошедшего может наступить как через пару недель, так и через несколько месяцев.

Напомним, вечером 28 февраля Екатерина Диденко с супругом и друзьями отмечала свое 29-летие в одном из банных комплексов Москвы. Во время празднования муж блогера Валентин Диденко высыпал сухой лед в бассейн, после чего он и еще несколько гостей прыгнули в воду. В результате погибли три человека, в том числе сам Валентин Диденко. По предварительной версии, сухой лед выделил углекислый газ, из-за которого люди задохнулись, передает «Царьград».

После трагедии Екатерина Диденко продолжала снимать себя и рассказывать о происходящем в Instagram. Многих пользователей Сети возмутило, что блогер вела трансляцию, находясь у дверей реанимации. Также Диденко сообщила а соцсетях, что не будет хоронить мужа, так как он хотел, чтобы его кремировали, пишет РИАМО.