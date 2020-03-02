ФАН публикует видео и фото с места автокатастрофы под Владимиром

Владимир, 2 марта. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео, сделанное на месте серьезного ДТП во Владимирской области. Там, на трассе М-7 «Волга», в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter и фуры Mercedes один человек погиб, более десяти пострадали.

Авария произошла в понедельник около 03.22 под городом Гороховец. На данный момент в ликвидации последствий ДТП принимает участие 26 человек, 9 единицы техники, в том числе от МЧС 10 человек, 3 единицы техники.

По последним данным, на момент ДТП в автобусе находились 16 человек. 1 пассажир погиб, более 10 получили травмы. Среди них детей нет.