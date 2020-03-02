Корея запустила неопознанный снаряд

Пхеньян, 2 марта. Корейская Народно-Демократическая Республика в понедельник произвела запуск неопознанного снаряда. Об этом сообщает местное издание Yonhap ссылаясь на Министерство обороны Южной Кореи.

Согласно информации Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) Южной Кореи, две ракеты были выпущены в сторону Японского моря 2 марта после полудня по местному времени. Запуск состоялся из региона вблизи города Вонсан.

«Наши военные сохраняют готовность и наблюдают за указанным направлением на случай дополнительных пусков», — цитирует РИА Новости южнокорейский КНШ.

Уточняется, что подобный пуск является первым в 2020 году. В конце 2019 года Северная Корея сообщила о проведенном «важном испытании» на космодроме «Сохэ». Пхеньян пообещал, что успехи, которых страна достигла в области оборонной науки, будут применены для дальнейшего укрепления сил стратегического ядерного сдерживания, писала «Газета.ru».