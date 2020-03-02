Фотографии Киркорова без парика и макияжа появились в Сети

Москва, 2 марта. В Интернете появились фотографии знаменитого певца Филиппа Киркорова, на которых король российской эстрады запечатлен вне своего сценического образа – без косметики и парика.

Филипп Киркоров не выходит на сцену, не побыв предварительно у визажиста. Однако на отдыхе и в повседневной жизни он наоборот не любит пользоваться косметикой. На фотографиях, где исполнитель запечатлен без парика, видно, как Киркоров из-за возраста теряет часть волос, сообщает издание Social Media News.

Напомним, недавно Киркоров выпустил скандальный клип на композицию «Романы». Действие ролика разворачивается вокруг католического священника, которого пытается соблазнить искусительница, а монашки в эпатажных нарядах пытаются помешать этому. Главные роли в клипе сыграли сам Киркоров и актриса Екатерина Варнава.

В Сети неоднозначно отреагировали на свежий творческий посыл артиста, а один из зрителей даже направил жалобу на клип в Следственный комитет.

Позже на клип отреагировали итальянские дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана. Им понравилось, как Киркоров выглядит в их нарядах. Дизайнеры передали «итальянский фэшн-привет» для всей России, пишет «Газета.ru».