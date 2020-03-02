«Джентльмены» возглавили российский прокат

Москва, 2 марта. Фильм режиссера Гая Ричи «Джентльмены» возглавил российский прокат в минувшие выходные.

Криминальный боевик «Джентльмены» вышел в прокат в России 13 февраля. По сюжету картины смышленый выпускник Оксфорда придумывает нелегальную схему обогащения за счет поместий обедневших британских аристократов. В какой-то момент он пытается продать свой «бизнес» богачам из США, но сталкивается с противодействием джентльменов.

Гаю Ричи удалось собрать на съемочной площадке звездный состав актеров, среди которых Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Чарли Ханнэм, Колин Фаррел и другие. Все это, плюс тянущаяся за режиссером со времен фильма «Карты, деньги, два ствола» слава мастера «крепкого» и удивляющего неожиданными поворотами экшена предопределили внимание зрителей к его новой работе.

За четыре дня с 27 февраля по 1 марта «Джентльмены» собрали в российском прокате 191,2 миллиона рублей, став лидером по итогам уикенда. На втором месте — драма Жоры Крыжовникова «Лед 2», рассказывающая о жизни фигуристки Нади и хоккеиста Саши после свадьбы. Отечественная картина собрала за тот же период 147,1 миллиона рублей.

Замыкает тройку самых востребованных у зрителей в выходные фильмов «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» Стивена Гейгана. Американская комедия с Робертом Дауни-младшим в главной роли повествует о прославленном ветеринаре, перед которым стоит задача вылечить королеву Британской империи от неизвестной болезни. Семейный фильм, рассчитанный на просмотр с детьми, собрал в прокате 118 миллионов рублей.