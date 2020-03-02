Родные Скрипаля считают, что больше его не увидят

Ярославль, 2 марта. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала, что родные смирились с тем, что больше никогда его не увидят.

Как пишет РИА Новости, племянница бывшего разведчика призналась, что он пользовался большой любовью в семье, и близкие тяжело переживали его исчезновение.

«Он был открытым общительным человеком, никогда не делил людей на сословия. Сам не гнушался никакой работы — если надо крышу помочь перекрыть, лез перекрывать. Никогда не слышала, чтобы он ругался и кричал. И друзей у него было много, постоянно кто-то был в гостях», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в семье привыкли рассчитывать на помощь Скрипаля, который звал родных в гости и после того, как уехал в Англию.

«Когда сказали, что в Солсбери отравлен Сергей, никто не мог поверить, считали, что это чудовищная ошибка», — сообщила племянница.

Она отметила, что с 26 июня 2019 года дядя больше не связывался с семьей. 92-летняя мать Скрипаля до сих пор ждет звонка от сына, но остальные родственники считают, что это вряд ли произойдет.

«Ждем ли мы его возвращения? Ждем. Понимаем ли, что, скорее всего, никогда не встретимся? Понимаем. Все понимают, что мы заложники ситуации, мы ничего не можем изменить», — сказала Виктория Скрипаль.

Как утверждают власти Великобритании, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери 4 марта 2018 года. По их версии, не подкрепленной какими-либо доказательствами, к отравлению Скрипалей веществом «Новичок» причастна Россия. Москва категорически отвергает все обвинения.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, дело об отравлении в Солсбери рассыпается из-за отсутствия доказательств виновности РФ. Великобритания до сих пор не представила ни одного документа о ходе расследования и не допустила контактов Скрипаля с журналистами.