Орбакайте показала фото Пугачевой из семейного архива

Москва, 2 марта. Российская эстрадная певица Кристина Орбакайте опубликовала в своем Instagram семейную фотографию со своей мамой Аллой Пугачевой. Редкий снимок она разместила в социальных сетях в честь первого воскресенья весны.

На черно-белом фото запечатлена молодая Орбакайте вместе с Аллой Пугачевой. Кадр сделан зимой, мама с дочкой одеты в шубы и теплые платки.

«С Первым Воскресеньем Весны! С Праздником желтых цветов», – подписала фотографию Кристина Орбакайте.

Свои комментарии под снимком оставили не только подписчики, но и знаменитые артисты. Например, с праздником дочь Пугачевой поздравил Игорь Николаев и Алика Смехова.

Напомним, ранее певец и композитор Владимир Пресняков выложил в своем Instagram архивное фото с бывшей тещей – певицей Аллой Пугачевой. Пресняков-младший показал редкий снимок с Примадонной, сделанный в День защитника Отечества. На фотографии звезда российской поп-сцены запечатлен в бескозырке и тельняшке, а позади него видна молодая Пугачева.

Пресняков ранее был в браке с Кристиной Орбакайте. У них родился сын Никита. По словам матери Преснякова, с Орбакайте у них сложились теплые хорошие отношения. Себя она охарактеризовала как человеколюбивую женщину. По ее мнению, артисту сложно было смириться с постоянной занятостью звездной супруги.