Под Владимиром столкнулись фура и микроавтобус, есть погибший и пострадавшие

Владимир, 2 марта. Во Владимирской области на 334 километре трассы М-7 «Волга» произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter и фуры Mercedes. По предварительной информации экстренных служб, в аварии погиб один человек, десять пострадали.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области, авария произошла в понедельник около 03.22 под городом Гороховец. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, патруль ГИБДД, скорая медицинская помощь.

«Подразделением 3 ПСО производилась деблокировка пострадавших и сбор информации на месте ДТП. Всего в ликвидации последствий ДТП принимает участие 26 человек, 9 единицы техники, в том числе от МЧС 10 человек, 3 единицы техники», – говорится в сообщении оперативной службы.

По данным полиции, на момент ДТП в автобусе находились 16 человек. 1 пассажир погиб, 10 получили травмы. Среди них детей нет.