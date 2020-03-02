Крым возглавил рейтинг регионов РФ с низкой долей просроченных кредитов

Москва, 2 марта. Севастополь и Крым возглавили рейтинг регионов России с самой низкой долей просроченных платежей по банковским кредитам.

Рейтинг регионов по доле просроченных населением кредитов составило РИА Новости. Как отмечают авторы исследования, в 2019 году рынок кредитования в РФ демонстрировал устойчивые темпы роста, став вторым лучшим за последние шесть лет. На фоне такой динамики возросла обеспокоенность Центробанка закредитованностью населения, что привело к введению коэффициента предельной долговой нагрузки, который с октября прошлого года рассчитывается банками для принятия решения о выдаче кредита.

По итогам 2019 года, говорится в исследовании, просроченная задолженность жителей России по банковским кредитам сохранилась на уровне 2018 года. При этом отмечается существенная дифференциация среди регионов страны по доле просрочки. В двух из них доля просроченной задолженности превышает 7%, в пяти — находится на уровне ниже 2,5%.

По динамике роста просрочки лидирует Чеченская республика, где в прошлом году этот показатель вырос на 0,4%. Также небольшой рост зафиксирован в Крыму. Снижение этого показателя зафиксировано в значительном числе регионов и колеблется от одного до трех процентов.

В числе лидеров по повышению платежной дисциплины названы Ингушетия, Бурятия, Астраханская, Вологодская, Омская области, Адыгея и другие регионы. Лучшими по платежной дисциплине стали Севастополь, Крым, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Эксперты отмечают, что в Крыму и Севастополе выдача кредитов российскими банками началась не так давно, поэтому заемщики не успели сформировать просрочку.

Наиболее высокая доля просроченной задолженности, превышающая 13%, сохранилась в Ингушетии. Также этот показатель высок в Карачаево-Черкесии, Дагестане и ряде других северокавказских регионов.

Аналитики прогнозируют, что динамика кредитования в 2020 году сохранит высокие темпы роста в рознице, а просрочка может снизиться в среднем по стране на 0,2-0,4%.

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