Фигуристка Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры

Москва, 2 марта. Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова объявила о завершении своей спортивной карьеры. По словам фигуристки, данное решение было принято ей из-за проблем со здоровьем.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить», – заявила Сотникова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Спортсменка отметила, что она продолжит радовать свои поклонников, однако не на профессиональной арене. Она также выразила благодарность всем, кто ее поддерживал и проявлял любовь. Ее фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт, пояснила девушка.

Аделина Сотникова является воспитанницей школы московского ЦСКА. В ней она занималась с 2004 по 2017 годы. Руководителем спортсменки был тренер Елена Буянова. В сезоне 2007/08 Сотникова дебютировала на первенстве России среди юниоров, заняв 10-е место.

Кроме того, в 2008 году она в возрасте 12 лет приняла участие в первом для себя взрослом чемпионате России, который проходил в Казани. В тот год она завоевала золотую медаль, став второй фигуристкой в истории национальных чемпионатов России и СССР, кому удалось выиграть турнир в 12-летнем возрасте, сообщает ТАСС.

Спортсменка выиграла олимпийское золото в Сочи в 2014 году, также она два раза становилась чемпионкой Европы.

Напомним в феврале 2020 года Сотникова попала в больницу имени Ворохобова в Москве. По данным СМИ, у фигуристки диагностировали остеохондроз. Позже она перенесла операцию, писала «Газета.ru».