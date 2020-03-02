Россия изготовит четыре ракетных двигателя для США

Москва, 2 марта. «Научно-производственное объединение Энергомаш» изготовит четыре двигателя РД-181 для американских ракет-носителей Antares.

Российские двигатели РД-181 устанавливаются парами на первую ступень ракет Antares, используемых для запуска «грузовиков» на Международную космическую станцию. На сегодняшний день США осуществили семь пусков таких ракет и использовали 14 двигателей.

Как пишет РИА Новости, ранее представители НПО Энергомаш сообщили, что поставили в Соединенные Штаты 22 двигателя РД-181.

Отметим, предприятие, входящее в Роскосмос, производит разные типы ракетных двигателей, в том числе — для российской ракеты «Агара», американских Atlas-5 и Antares. В данный момент здесь разрабатывается двигатель для новой ракеты «Союз-5».

Ранее «Известия» сообщили, что в России создадут сверхлегкую многоразовую ракету для «бюджетных» запусков в космос.