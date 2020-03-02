Врач-трихолог рассказал, стоит ли брить бороду из-за коронавируса

Москва, 2 марта. Трихолог Ольга Кохас рассказала, стоит ли мужчинам сбривать бороду из-за коронавируса, который в конце прошлого года возник в Китае и распространился буквально по всему миру. По мнению врача, делать это не обязательно, однако любителям растительности на лице стоит соблюдать ряд правил.

Для профилактики заболевания коронавирусом многие врачи советую носить в общественных местах медицинские маски. Однако, вместе с этим, распространилось мнение о том, что для более плотного прилегания ткани к лицу мужчинам необходимо сбривать бороду и усы.

«Коронавирус настолько мелкий, что он проникает через кожу. Больше вероятность заболеть, если человек будет ходить без одежды. Борода и усы — это длинные волосы, а у волос есть защитная функция», – утверждает Ольга Кохас.

Однако трихолог предупреждает, что защита сработает только в том случае, если человек будет следить за собственной гигиеной. Так, например, за бородой и усами необходим особый уход. Их нужно мыть специальными шампунями, а кожу обрабатывать антисептиком.

«Важно ухаживать за бородой в любых обстоятельствах, в любом сезоне, а не сбривать ее из-за вирусов. Я не скажу, что борода — это враг», – заявила Ольга Кохас в эфире Радио Sputnik.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь, пишет «Газета.ru».