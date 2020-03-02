Вильфанд пообещал россиянам аномально теплый март

Москва, 2 марта. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в марте практически на всей территории страны температура воздуха будет превышать норму.

По словам специалиста, можно выделить два очага, где воздух в первый месяц весны прогреется сильнее всего.

«Это центр Европейской России, практически весь Центральный федеральный округ, и на юге Западной Сибири: Томская, Омская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там аномалии будут особенно высокие», — отметил он.

Представитель Гидрометцентра сообщил, что тепло будет в Москве и соседних регионах, а также в Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областях.

Вильфанд подчеркнул, что только в районе Байкала — в Бурятии и Читинской области — температура в марте будет максимально близка к нормальной для этого времени года, но все равно ожидается положительной.

По предварительным прогнозам, на юге России в течение ближайшего месяца будет наблюдаться дефицит осадков. При этом «зальет» северные регионы в Европейской части страны — Карелию, Мурманскую, Архангельскую области.

«На юге Урала прогнозируется избыток осадков. Большей частью снег, мокрый снег, а к концу марта дождь. Еще один регион с избытком осадков — Красноярский край, Эвенкия и запад Якутии. Юг Иркутской области, Тыва, Бурятия — там будет дефицит осадков», — цитируют Вильфанда «Известия».

Специалист уточнил, что в Москве на предстоящей неделе воздух будет прогреваться день ото дня все сильнее. В предстоящий четверг термометры могут показать +9 градусов, а устойчивое весеннее потепление закрепится в российской столице в 20-х числах месяца.