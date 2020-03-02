В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда

Чита, 2 марта. На железнодорожном перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкальском крае сошел с рельсов 12 вагонов грузового поезда. Из-за аварии в расписание движения местных составов внесены изменения, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

По данным ведомства, сход вагонов произошел 1 марта в 18:32 по московскому времени.

«Нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены два восстановительных поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб», – говорится в сообщении.

В настоящее время причины произошедшего выясняются. Из-за аварии задержано движение пассажирских поездов, следующих из Москвы в Читу, а также из Иркутска в Забайкальск. Для граждан организовано дополнительное питание.

Кроме того, отменены пригородные поезда №6106 «Петровский Завод – Хилок» и №6107 «Хилок – Петровский Завод».