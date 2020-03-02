Волочкова попросила прощения у подписчиков

Москва, 2 марта. Российская балерина Анастасия Волочкова попросила прощения у своих подписчиков в Прощеное воскресенье.

Дива российской балетной сцены опубликовала в своем Instagram короткое видео, на котором принесла извинения всем, «кого может быть обидела». Волочкова отметила, что чувство вины — «самое плохое чувство», потому что оно «тянет на дно».

«Сегодня Прощеное воскресенье, я хочу попросить прощения у всех, кому делала что-то в этой жизни не так. Хочу вам сказать, что если я что-то сделала не так, я сама несу за это ответственность. Спасибо всем, кто меня прощает. Жить мы должны так, как нам хочется, потому что время летит очень быстро, оно просто искрометно уносит за нами все, что происходит в нашей жизни. Давайте оставаться людьми», — сказала она.

Отметим, Волочкова неоднократно демонстрировала, что живет так, как ей хочется. Звезда известна своими провокационными поступками и снимками, которые регулярно появляются в Сети. Балерина любит демонстрировать растяжку, садясь на шпагат при каждом удобном случае, а также не скрывает свои формы, представая на фото в откровенных позах.

Ранее «Известия» сообщили, что Волочкова объявила о грядущей свадьбе, которая намечена на осень 2020 года. По словам артистки, ее возлюбленный — «красивый, стройный и никогда не был женат».

Предстоящий брак станет для нее первым. Ранее она сыграла пышную свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным, но тогда пара воздержалась от регистрации своих отношений. После расставания с возлюбленным балерина рассказала, что тот так и не вернул занятые у нее три миллиона долларов.