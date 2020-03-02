Российские банки снизили темпы выдачи кредиток

Москва, 2 марта. Выдача кредитных карт в банках РФ в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Как сообщает РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс», в денежном выражении выдачи уменьшились на 22,8 млрд рублей.

Тенденция к снижению выдачи кредиток отмечалась и в четвертом квартале прошлого года. Специалисты отмечают, что январь — традиционно «низкий» месяц в этом отношении после высокой покупательской активности населения в предновогодние дни.

По данным Объединенного кредитного бюро, в первый месяц текущего года банки выдали 671,7 тысячи новых кредитных карт с суммарным лимитом 50,2 млрд рублей.

«Наблюдаемая динамика — это продолжение тренда на охлаждение сегмента потребкредитования из-за действий регулятора. Январь — «низкий сезон» для кредитования физлиц, поэтому общие тренды проявились в этом месяце еще более заметно», — отметила вице-президент агентства Moody's Ольга Ульянова.

Напомним, с октября 2019 года при выдаче кредитов банки обязаны рассчитывать показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков с целью снижения уровня закредитованности населения. Эксперты считают, что это повлияло на существенное снижение выдач кредитных карт с высокими лимитами по ним.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков считает, что состоятельные заемщики стали менее охотно пользоваться кредитными продуктами, ожидая снижения ставок по кредитам. Определенную роль, отметил он, может сыграть и коронавирус — клиенты банков, отменяющие путешествия, могут отказываться и от получения кредитных карт, которые были нужны им для расчетов за границей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России значительно увеличится количество банкоматов, работающих без банковских карт.