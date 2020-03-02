NYT сообщает о выходе Буттиджича из предвыборной гонки в США

Нью-Йорк, 2 марта. Американская газета New York Times сообщила о выходе демократа Пита Буттиджича из гонки за выдвижение на президентских выборах в США. Политик принял такое решение после низких результатов, которые показали праймериз в Южной Каролине, сообщает издание со ссылкой на окружение Буттиджича.

«Решение было принято всего за 48 часов до самого крупного дня голосования на праймериз, супер-вторника», – сообщает американское издание.

По данным газеты, Буттиджич решил выйти из гонки несмотря на то, что ранее в штате Айова он сумел одержать победу, а в Нью-Гэмпшире занял второе место. Уточняется, что кандидат должен был ехать в Техас, однако вместо этого он отправится в Индиану, где объявит о выходе из гонки.

Напомним, на праймериз Демократической партии в Южной Каролине одержал победу бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Отмечается, что он получил 48,4% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. По данным издания The New York Times, на втором месте Берни Сандерс с 19,9% голосов.