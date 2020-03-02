Нижнее белье Бузовой продают за 15 тысяч рублей

Чита, 2 марта. На одном из интернет-порталов Читы местный житель выставил на продажу нижнее белье певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Комплект мужчина оценил в 15 тысяч рублей.

По словам автора объявления, белье исполнительницы он нашел в гримерке Забайкальской филармонии еще в конце сентября прошлого года, когда Бузова приезжала в Читу с концертом. Мужчина утверждает — он может предоставить доказательства того, что красное белье принадлежит именно певице.

Неизвестно, нашлись ли покупатели для необычного товара, однако местные жители негативно отнеслись к автору объявления, пишет газета «Аргументы и Факты». При этом агент Бузовой Антон Богославский заявил, что данная информация является фейком и исполнительница белье в гримерке не забывала.

Напомним, в конце февраля Бузова получила звание «Человек года» в Витебске, что стало неожиданностью не только для белорусов, но и для жителей других стран. Почетную награду певице вручили за весьма необычные заслуги перед городом. Победить ей удалось благодаря снимку на площади Витебска в откровенном наряде.

Ранее в своем Instagram Ольга Бузова рассказала, что созданием костюмов для ее выступлений займется известный модельер Жан-Поль Готье, пишет «Газета.ru».