Россиянам предложили «курортную» ставку по ипотеке

Москва, 2 марта. Россияне смогут брать ипотечные кредиты под 2,7% на покупку жилья в курортных местах Краснодарского края.

Список населенных пунктов, где будет действовать «курортная» ипотечная ставка, включает в себя почти 1700 названий. В их числе — поселки, расположенные у моря и в окрестностях самых популярных у отдыхающих городов российского Причерноморья.

Как пишут «Известия», приобрести жилье с пониженной ипотечной ставкой можно будет в станице Анапская, входящей в состав городского округа Анапа; в селе Высокое неподалеку от Адлера; в селе Галицыно поблизости от Красной Поляны; в поселке Лермонтово у Джубги и в Абрау-Дюрсо.

Одна из главных особенностей это ипотечной программы состоит в том, что воспользоваться ею смогут практически все россияне независимо от места проживания. Для того, чтобы исключить махинации, льгота предоставляется лишь однократно, а приобретенное жилье нельзя продавать в течение пяти лет, даже если кредит уже погашен.

Льготные условия начинают действовать с запуском программы «Сельская ипотека», которая стартует в марте нынешнего года и является частью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Эксперты отмечают, что под параметры «Сельской ипотеки» попадают и многие поселки в окрестностях Петербурга.

«Можно будет покупать не только частные дома, но и квартиры в современных жилых комплексах. Только в пригороде Санкт-Петербурга не менее 37 комплексов подходят под эти параметры. Они расположены во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингиссепском, Киришском, Кировском и Ломоносовском районах», — сообщил директор федеральной сети агентств недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Как подчеркнули в Минсельхозе РФ, конкретные поселения, в которых будет действовать ипотечная программа с пониженной ставкой, определяют сами регионы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что премьер России Михаил Мишустин назвал «бременем для семей» среднюю ставку по ипотеке в стране.