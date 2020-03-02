Увеличенная грудь Бузовой вновь вызвала споры среди поклонников

Москва, 2 марта. Российская телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram новую фотографию. Снимок, на котором звезда запечатлена в бронзовом платье, начали активно обсуждать ее подписчики, заподозрив ведущую в увеличении груди.

Новый снимок в аккаунте Бузовой появился в воскресенье.

«Один малейший жест – улыбка, мягкий взгляд, похлопывание по плечу, доброе слово – может изменить жизнь человека», – подписала фотографию телеведущая.

Однако подписчики не обратили особого внимания на философские рассуждения звезды. Их внимание привлек бюст Бузовой, который за последние дни заметно увеличился до третьего размера. Это стало поводом для жарких споров среди фанатов телеведущей. Одни предположили, что в «махинациях с телом» использовался фотошоп, другие говорят о пластике или возможной беременности.

«Мне кажется, или грудь стала больше?», «Откуда грудь?», «Зачем так много фотошопа?», «А грудь откуда такая стала?», «Оля, в чем секрет, как так быстро грудь выросла?» – спросили подписчики.

Однако пышные формы, которые взбудоражили поклонников, остались без комментария самой Ольги Бузовой. Ранее она утверждала, что не планирует прибегать к помощи пластических хирургов, поскольку ее устраивает свое тело.

Летом прошлого года после развода с футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым телеведущая опубликовала фотографию с билетами на самолет, писала «Газета.ru». Подписчики тут же предположили, что она летит увеличивать себе грудь, однако Бузова ответила, что это вовсе не так.