Блогер Диденко выступила на телешоу после смертельного праздника в бане

Москва, 2 марта. Instagram-блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой погибли трое, пришла на «Прямой эфир» к Андрею Малахову.

Как пишет KP.ru, кроме самой Диденко, в студию шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» пришли и друзья блогерши, имеющие отношение к смертельной вечеринке в бане с сухим льдом.

Напомним, 28 февраля «аптечный Ревизорро» Диденко устроила праздник по случаю своего дня рождения. Ее муж Валентин высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего туда прыгнули несколько человек. Над поверхностью воды скопился углекислый газ, в котором задохнулись три человека, в числе которых — супруг виновницы торжества.

После случившегося число подписчиков блогера выросло почти в 1,5 раза. За двое суток за ее аккаунтом начали следить более 400 тысяч новых пользователей. Диденко не теряет возможности «похайповать» и продолжает делиться подробностями своей жизни, несмотря на трагедию. В одном из последних опубликованных видео она призналась, что «стало легче» и «похорон не будет».

«В таких случаях очень важна консультация психологов. Я уже успела поработать с тремя психологами, мне стало гораздо легче, меня отпускает… Похорон не будет. Валя хотел, чтобы его кремировали», — рассказала блогер.

Трансляцию из квартиры Диденко вела и подруга блогера. Она показала пользователям Сети как нянчит детей Екатерины, чем вызвала негодование зрителей.

«Записывать сториз после такой трагедии, да еще и фильтры не забыть наложить — это дно! Что там дальше будет ради контента? Прямой эфир с похорон?» — сделали ей замечание интернет-пользователи.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что глава Следственного комитета РФ поручил взять под особый контроль уголовное дело по факту гибели людей в бассейне с сухим льдом.