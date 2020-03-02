Известные алтайцы рассказали о роли котов в своей жизни

Горно-Алтайск, 2 марта. Известные жители Алтая рассказали о своем отношении к кошкам и другим домашним животным в рамках опроса издания «Алтайская правда».

Заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева призналась, что в ее доме живут три кота. К Тише и Снежику недавно присоединился Персик. Адаптация новичка проходит не совсем гладко.

«Он очень любит моего мужа, ходит за ним по пятам, охраняет не хуже служебной собаки. А вот Тиша и Снежик, дружные между собой, не приняли его в свою компанию, потому живёт он в гостевом домике на территории усадьбы», — сказала Солнцева.

Чиновница добавила, что питомцы очень ей помогают, когда на душе тяжело.

Журналист ГТРК «Алтай» Михаил Беднаржевский думал, что завел рыжую кошку. На проверку она оказалась котом.

«Не знаю, как уж там определяли пол котенка первые его хозяева, а затем мы, но только вскоре выяснилось, что это мальчик», — посетовал журналист.

Беднаржевский добавил, что «смена пола» не привела к изменению имени. Супруги договорились считать имя «Буся» уменьшительно-ласкательным от имени писателя Луи Буссенара.

КВН-щик Виталий Гасаев рассказал, что его кот Феликс умеет поливать цветы.

«Когда видит меня с пластиковыми бутылками, идет следом, проверяет качество полива, а потом перепачканными землей лапками шлепает по белому подоконнику. Обожаю его!» — сказал шоумен.

«Газета.ru» напоминает, что Международный день кошки отмечают 1 марта. По данным издания, в мире насчитывается около 500 миллионов домашних котят.