Жена футболиста Мамаева заявила, что колония спасла их брак

Москва, 2 марта. Супруга футболиста Павла Мамаева, который осенью 2018 года отсидел срок за драку в московском кафе, заявила, что колония спасла их брак. По словам Аланы Мамаевой, благодаря заключению, им с супругом удалось открыться друг-другу.

Как объяснила Алана, она знала, что муж на нее рассчитывал и очень переживал из-за того, что после скандала она может уйти от него. По словам женщины, она действительно часто думала о разводе. Однако потом произошло событие, которое заставило ее поменять свое отношения к случившемуся.

«Тогда у меня умерла собака, к которой я была очень привязана. На фоне этого я подумала, что измена, которую я не могу простить мужу, не самое страшное, может же произойти настоящая трагедия», – пояснила Алана Мамаева в интервью телеканалу НТВ.

Когда супруг освободился, женщина сразу же предъявила ему все свои претензии. Однако Мамаев проявил сдержанность и паре удалось решить конфликт.

«Я рада, что муж попал в тюрьму. Если бы он не сел, наша семья бы развалилась», – заявила жена Павла Мамаева.

Напомним, осенью 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и их общий друг Александр Протасовицкий устроили в центре Москвы две потасовки. В начале мая Пресненский суд российской столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных — к полутора годам. В настоящее время все мужчины уже выпущены на свободу.

После выхода из колонии Кокорин вернулся к тренировкам в «Зените», указала «Газета.ru».