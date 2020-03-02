Блогер из Петербурга установил рекорд на собранном из Bentley «Ультратанке»

Санкт-Петербург, 2 марта. Блогер из Петербурга Константин Заруцкий попал в «Книгу Рекордов России», установив рекорд скорости на гусеничном Bentley.

На создание «Ультратанка» — люксового Bentley Continental на гусеницах — у Заруцкого ушло полгода и около шести миллионов рублей. От оригинального автомобиля у этого необычного «аппарата» остался только корпус и салон. Блогер поменял двигатель, раздаточную коробку, задний мост — а остальное пришлось делать самостоятельно. Как пишет KP.ru, в прошлом году Заруцкий заявил, что планирует доработать свое детище, превратив его в быстрый и комфортный вездеход. Результат он продемонстрировал на фестивале «Байкальская миля».

«Теперь «Ультратанк» официально зафиксирован «Книгой Рекордов России» с максимальной скоростью 125 километров в час, причем на дистанции в одну милю. Мы честно думали, что этого расстояния нам будет сильно мало, но этого хватило», — сообщил Заруцкий.

Рекорд был установлен на льду озера Байкал, где второй год подряд проводится фестиваль скорости на различных видах техники в разных дисциплинах. В частности, в прошлом году там установили мировой рекорд на лыжах за мотоциклом, когда Алексей Куканов разогнался до 197 километров в час.

Заруцкий на достигнутом останавливаться не собирается. Он планирует оснастить «Ультратанк» более мощным двигателем и поставить новый рекорд.

«На следующий год надо возвращаться с мощностью сил в 600. И идти на новый рекорд — 150 километров в час», — поделился блогер.

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