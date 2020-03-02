Бузова попросила у всех прощения и пошутила про весну

Москва, 2 марта. Певица Ольга Бузова попросила у всех прощения и пожелала любви. Соответствующий пост она разместила в социальной сети Instagram.

«Простите и Вы меня, если я ненароком обидела кого то. Пусть в ваших сердцах живет любовь», — написала Бузова.

Исполнительница пошутила, что первый день весны уже наступил, а вот самой весны пока не видно. Она пожелала своим подписчикам быть счастливыми, не обижать друг друга и не стесняться просить прощения, если такая неприятность все же случиться.

По мнению Бузовой, человек должен уметь признавать свои ошибки.

Ранее экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что никогда не избивал Ольгу Бузову, хотя сама певица сетовала на домашнее насилие.

«Я никогда не избивал Ольгу Бузову!» — сказал футболист.

RT напоминает, что их брак продлился с 2012 по 2016 годы.

В январе 2020 года ради возобновления футбольной карьеры после серьезной травмы колена Тарасов отправился в Казань. В Москве его остались ждать дочь и беременная супруга.

«Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период», — написал футболист.

Вскоре он подписал контракт с «Рубином». 21 февраля бывший «железнодорожник» снова травмировался. У него перелом ноги. Медики казанского клуба ожидают, что восстановление игрока займет длительное время.

Также сообщалось, что Ольга Бузова высказалась о домашнем насилии.