Бузова попросила у всех прощения и пошутила про весну

Москва, 2 марта. Певица Ольга Бузова попросила у всех прощения и пожелала любви. Соответствующий пост она разместила в социальной сети Instagram.
«Простите и Вы меня, если я ненароком обидела кого то. Пусть в ваших сердцах живет любовь», — написала Бузова.
Исполнительница пошутила, что первый день весны уже наступил, а вот самой весны пока не видно. Она пожелала своим подписчикам быть счастливыми, не обижать друг друга и не стесняться просить прощения, если такая неприятность все же случиться.
По мнению Бузовой, человек должен уметь признавать свои ошибки.
Ранее экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что никогда не избивал Ольгу Бузову, хотя сама певица сетовала на домашнее насилие.
«Я никогда не избивал Ольгу Бузову!» — сказал футболист.
RT напоминает, что их брак продлился с 2012 по 2016 годы.
В январе 2020 года ради возобновления футбольной карьеры после серьезной травмы колена Тарасов отправился в Казань. В Москве его остались ждать дочь и беременная супруга.
«Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период», — написал футболист.
Вскоре он подписал контракт с «Рубином». 21 февраля бывший «железнодорожник» снова травмировался. У него перелом ноги. Медики казанского клуба ожидают, что восстановление игрока займет длительное время.
Также сообщалось, что Ольга Бузова высказалась о домашнем насилии.
«Я категорически против рукоприкладства. Если мужчина хоть раз поднимет руку на женщину, нужно в эту же секунду уходить. Без права на второй шанс», — сказала певица.