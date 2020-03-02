Галкин показал восторженную Пугачеву на концерте Вайкуле

Москва, 2 марта. Российский телеведущий максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео с восторженной супругой Аллой Пугачевой. Примадонна в воскресенье посетила концерт своей коллеги Лаймы Вайкуле.

Короткое видео Галкин разместил в сториз. Судя по кадрам, пара разместилась отдельно ото всех на балконе. Пугачева восторженно подпевала хитам Вайкуле и театрально удивилась, когда заметила, что супруг снимает ее на телефон.

«На концерте блистательной Лаймы Вайкуле», – подписал видео Галкин.

Напомним, ранее в феврале российская певица Лайма Вайкуле поделилась откровениями о своих отношениях с Аллой Пугачевой. В программе «Вечерний Ургант» Лайма Вайкуле рассказала, как ей удается находить общий язык с Примадонной. Она отмечает, что сотрудничество не вызывает никаких сложностей.

Однако стоит отметить, что несмотря на дружбу, исполнительницы еще никогда не выступали дуэтом. Как говорит Лайма Вайкуле, возможность спеть вместе с Пугачевой в будущем не исключается.

Ранее пользователи Сети обсуждали появление на публике обнимающихся Вайкуле и Максима Галкина, супруга Пугачевой. Юморист вместе с Вайкуле исполнил музыкальный номер на праздновании юбилея оперной певицы Хиблы Герзмавы.