Россиян в марте ждут длинные выходные

Москва, 2 марта. Следующие выходные в России будут трехдневными из-за празднования Международного женского дня 8 марта.

Россиян вновь ожидает короткая рабочая неделя — следующие выходные продлятся три дня, после чего рабочими будут лишь вторник, среда, четверг и пятница. В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье, поэтому выходное переносится на следующий за ним день — понедельник, 9 марта.

Напомним, Международный женский день связан с борьбой женщин за социальные и политические права, развернувшейся в конце XIX века в Европе и Северной Америке. В 1910 году социалистка Клара Цеткин предложила ежегодно проводить день солидарности трудящихся женщин.

Следующие длинные выходные ждут россиян в мае — в честь Дня весны и труда отдыхаем с 1 по 5 мая (с пятницы по вторник), а затем 9, 10, 11 числа в честь 75-летия Великой Победы. На «первые» майские праздники перенесли выходные 4 и 5 января, которые совпали с нерабочими праздничными днями.

В этом году в апреле также будет на один выходной больше — планируется, что 22 апреля сделают оплачиваемым выходным днем для проведения всероссийского референдума по поправкам к Конституции.

В течение лета «большие» выходные будут лишь один раз — с 12 по 14 июля отпразднуем День России. Праздник выпадает на пятницу, поэтому после сокращенной недели на работе отдохнем три дня подряд.

Очередной дополнительный выходной ждет россиян в День народного единства и согласия 4 ноября — в этом году праздник выпадает на среду, которая стала «красным» днем календаря посреди рабочей недели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что профсоюзы объяснили, как россиянам оплатят дополнительный выходной 22 апреля.