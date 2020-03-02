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Возле посольства США в Багдаде упали ракеты

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Возле посольства США в Багдаде упали ракеты

Багдад, 2 марта. Несколько ракет упали возле посольства США в столице Ирака Багдаде. По данным местных СМИ, предполагается, что снаряды были запущены из восточной части города.

Сообщается, что в «Зеленой зоне» разорвались две ракеты. Одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало, сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

О других подробностях произошедшего пока неизвестно. Дипломатическое представительство Соединенных Штатов Америки находится в так называемой «Зеленой зоне». В данном укрепленном районе размещаются госучреждения и посольство.

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