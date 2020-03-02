Экс-командир батальона «Айдар» сообщил о своем задержании по запросу России

София, 2 марта. Бывший командир добровольческого батальона «Айдар» Сергей Мельничук заявил о своем задержании на границе Болгарии и Греции по запросу России. Соответствующую публикацию боевик разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Меня задержали на болгарско-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. Сейчас будет Интерпол задерживать», — написал Мельничук.

Бывший «айдаровец» добавил, что вместе с ним находятся девятимесячный сын и беременная супруга. Мельничук попросил украинское посольство помочь в поисках адвоката.

Батальон «Айдар» был создан весной 2014 года на базе «Самообороны Майдана» и запрещенной в России организации «Правый сектор»1. Боевики «Айдара» принимали участие в карательной операции киевских властей в Донбассе. Многочисленные преступления членов добробата нашли отражение в докладах ООН и ОБСЕ.

Среди преступлений «айдаровцев» убийства, изнасилования, пытки и жестокое обращение, похищения людей, кражи и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее «Газета.ru» сообщала о штурме министерства обороны Украины боевиками батальона «Айдара». Члены формирования перекрыли движение по Воздухофлотскому проспекту. Они протестовали против переформатирования добробата.

Также сообщалось о гибели добровольца «Айдара» в ходе задержания силами Службы безопасности Украины. Девушка-доброволец кинула в сотрудников СБУ боевую гранату.

Кроме того, на подконтрольной Украине территории Донбасса подорвался грузовой автомобиль, в котором находились бойцы «Айдары». Инцидент произошел возле населенного пункта Константиновка.

1 Организация запрещена на территории РФ.